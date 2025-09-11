Lisandro Aristimuño vuelve a Mar del Plata con un nuevo formato

Con la solvencia de un verdadero clásico que se caracteriza por sorprender siempre y transformarse en vivo, Lisandro Aristimuño es la novedad permanente. Autor de una de las propuestas artísticas más creativas, renovadoras y elogiadas desde las cuales construyó una identidad sonora propia e independiente.

Este año se presentará con una especial formación de trío junto a Lucas Argomedo en bajo y Martín Casado en batería, llevando sus canciones a una nueva sonoridad en la búsqueda de la experimentación sonora y la imaginación. Se presentará el 7 de diciembre a las 21h en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

Compositor, productor y multifacético instrumentista, es creador de una obra consagratoria con la que ya ha conseguido 9 Premios Gardel, la nominación a los Grammy Latinos y la distinción del Premio Konex como una de las 5 figuras más destacadas de la música popular argentina.

Su último lanzamiento, “El Rostro de los Acantilados” es su octavo álbum de estudio y fue considerando entre los 10 mejores discos del 2023 por la Revista Rolling Stone Argentina. “El Rostro y La Luna” es su edición en vivo, grabada el 1 de junio de 2024 en el Estadio Luna Park. Tiene dos videoclips de las canciones "Los Niños del Amanecer" y “Tu Mundo”. Este año además es el 20 aniversario de su icónico disco “Ese asunto de la ventana”.

En Buenos Aires agotó 9 veces el Teatro Gran Rex, hizo 3 Estadios Luna Park con entradas agotadas y fue el artista elegido para la apertura de los conciertos de Sting (2017) y David Byrne (2018). Además, se presentó en los más importantes festivales, recorrió varias veces toda la Argentina y las principales ciudades de Latinoamérica y España.

Las entradas están a la venta en Plateanet y en la boletería del teatro.