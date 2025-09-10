Mar Chiquita volverá a convertirse en sede del “Pre Cosquín”

La instancia de clasificación al Festival Nacional de Cosquín volverá a Mar Chiquita.

El intendente del partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, y su secretario de cultura y educación, Germán Montes, encabezaron el lanzamiento oficial del Pre Cosquín 2026, la instancia clasificatoria más importante del folklore argentino rumbo al Festival Nacional de Cosquín que se realizará en noviembre en el distrito después de varios años.

El anuncio se llevó a cabo en el centro cultural “Oscar Sestelo” de Coronel Vidal junto a la comunidad y agrupaciones locales.

En este marco, el jefe comunal celebró la gestión que permitió recuperar la sede para el distrito y confirmó que el certamen se realizará el 15 y 16 de noviembre. Artistas, solistas y agrupaciones folklóricas pueden inscribirse o solicitar información al correo electrónico precosquinmarchiquitaoficial@gmail.com.

Pre Cosquín en Mar Chiquita, otra vez

Wischnivetzky destacó que volver a tener el Pre Cosquín en Mar Chiquita es “un sueño cumplido” e hizo hincapié en todo el trabajo realizado para que esto se concrete, que tuvo su puntapié inicial en un encuentro con el intendente de la localidad cordobesa de Cosquín, Raúl Cardinali.

“Hicimos todo lo que había que hacer porque las cosas no pasan solas: hay que gestionarlas, ocuparse, hacer trámites y cumplir requisitos”, precisó.

Por su parte, el secretario de cultura subrayó que recuperar la sede es un hecho de gran significado para la identidad local. “En algún momento, con Regina Cruces, Mar Chiquita tuvo su Pre Cosquín. Se había perdido y trabajamos mucho para que vuelva. Este logro es colectivo: de las agrupaciones, de los artistas, de los vecinos que sienten y viven la cultura”, expresó.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de distintas agrupaciones folklóricas, talleres y ballets del distrito, a quienes Montes agradeció particularmente. “La cultura es la conjugación de todas las colectividades, del amor, la dedicación y el esfuerzo que el pueblo hace”, concluyó.

Convenio de hermanamiento entre Mar Chiquita y Cosquín

Por otra parte, el jefe comunal adelantó que se está próximo a firmar un convenio de hermanamiento con la ciudad de Cosquín, lo que permitirá “realizar actividades conjuntas durante todo el año, con intercambios culturales, turísticos y educativos”.

“Esto abre puertas para nuestros artistas, bailarines, músicos y cantores. La cultura genera trabajo y oportunidades”, afirmó el intendente marchiquitense.