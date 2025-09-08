Se viene una noche de Rap latino y reggaetón old school en Mar del Plata

Con esta nueva edición de Mar del Rap se vuelve a levantar la bandera de la cultura hip hop en la ciudad.

El próximo jueves 11 de septiembre desde las 19, Mar del Rap vuelve a levantar la bandera de la cultura hip hop en la ciudad. En esta edición, el histórico Chyste MC, referente indiscutido del rap chileno, llega a Brewhouse Puerto para un show que promete quedar en la memoria de toda la escena.

Con letras filosas, un flow inconfundible y una trayectoria que marcó a toda Latinoamérica, Chyste MC se suma a la lista de artistas internacionales y nacionales que ya dijeron presente en Mar del Rap, como los españoles Original Juan y Jaloner, además de Mundialista Crew, Caliope Family, Núcleo aka Tinta Sucia y Obie Wanshot, entre otros. Nombres que han consolidado al ciclo como un verdadero polo cultural del hip hop en Argentina y la región.

Line up de la noche

Epicio 27

DJ Transe

Jesse Pungaz & The Mentes

Nahue MC & Clan Destino

Cypher de Baile Hip Hop

Chyste MC (show central)

Una grilla que conecta la potencia de la escena local con la presencia internacional, en una noche donde el rap y el baile serán protagonistas. Después de las 00, Rulai- Reggaeton Old School

La fiesta no se apaga con el último tema: después de la medianoche, el after oficial queda en manos de la Fiesta RULAI, que traerá el espíritu del reggaetón old school para cerrar la jornada con perreo intenso hasta el amanecer.

Mar del Rap no es solo un ciclo de conciertos: es un espacio que conecta generaciones, donde los artistas emergentes comparten escenario con referentes históricos. Cada edición reafirma que Mar del Plata tiene la fuerza para convertirse en un epicentro urbano de nivel internacional, con propuestas que trascienden lo local y dialogan de igual a igual con la escena latinoamericana.

Las entradas se encuentran a la venta por sistema Articket