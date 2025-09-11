Identificaron a la mujer que apareció muerta en la playa

Este jueves harán la autopsia. La causa está calificada como averiguación de causales de muerte.

El testimonio de un familiar fue fundamental para identificar los restos de la mujer hallados ayer en la playa ubicada en la zona de Beltrán y la costa.

Tal como informó ayer 0223, el hecho fue dado a conocer tras un llamado al 911, que alertaba la presencia de un cuerpo aparentemente sin vida, en la costa. Posteriormente personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se acercó al lugar y constató la falta de signos vitales.

Esta jueves la víctima fue identificada como Verónica Beatriz Sarmiento y tenía 42 años, según los datos que fuentes oficiales.

En el marco de una causa aún calificada como averiguación de causales de muerte, este mediodía se practicara la operación de autopsia.

La causa está a cargo de la fiscal Romina Díaz.