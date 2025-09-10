Lo mejor de Guns N’ Roses llega a Mar del Plata de la mano de Attitude, el tributo más grande de Latinoamérica

La banda tributo de Guns con el show más grande de Latinoamérica llega a Mar del Plata.

Para los amantes de Guns N´ Roses llega a Mar del Plata el show tributo más grande de Latinoamérica: Attitude desembarca en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) para una fecha imperdible.

Luego de varios años de presencia en importantes escenarios, el grupo es uno de los más buscados en todo el mundo. Tras consolidarse como el show tributo más importante de Latinoamérica, la banda presenta un espectáculo intenso y muy dinámico, en donde no solo la música tiene un rol preponderante. Una cuidada puesta en escena permite lograr la estética de la imágen de Guns N’ Roses, con diferentes vestuarios, iluminación, y la recreación de video clips en vivo.

Sus conciertos están centrados en la época 88’-93’ de la mítica banda Hollywoodense. En ese recorrido por los años dorados Attitude propone un viaje en el tiempo para revivir junto a grandes y chicos los clásicos que marcaron a varias generaciones.

Otra característica muy importante es la idéntica recreación sonora y el cuidado minucioso de cada detalle, lo que hace que sea considerado uno de los tributos más fidedignos y ofrezca una placentera experiencia, un viaje a los años 90’ para todos los amantes de la legendaria banda de hard rock.

En más de quince años de trayectoria Attitude ha tenido el honor de presentar sus espectáculos en salas y teatros de Argentina, Fiestas Nacionales y Provinciales, como así también en países limítrofes como Brasil, Paraguay y Uruguay entre otros.

Para esta fecha estarán acompañados por The Black Queen, proyecto marplatense que ofrece un tributo a Queen con una particularidad: la voz principal es femenina, a cargo de Roma Pinup. La banda reinterpreta los clásicos de los británicos mezclando el rock con gospel, blues y un estilo teatral, ofreciendo una experiencia vibrante y emocional en sus shows.

El encuentro será el próximo sábado 13 de septiembre desde las 22 y como siempre, durante la noche se podrá disfrutar de una barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

Las entradas anticipadas están a la venta en articket.com.ar y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).