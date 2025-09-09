La banda Punk del momento llega a Mar del Plata

Por primera vez desembarca en Mar del Plata una de las bandas Punks del momento. Quebraditos se presentará en vivo en Mole Club (Gascón 3158) el próximo sábado 13 de septiembre desde las 21.30. Las entradas están a la venta a través de Central Tickets en este link.

Junto a Quebraditos tocarán los locales Mala Espina, Tierras Frías y Jueves. Pero eso no es todo, porque después de la 1 arranca la Fiesta Ramonera toda la noche con DJ invitado Tundo.

Quebraditos es una banda formada en 1998 en los barrios porteños de Caballito, Boedo y Parque Chacabuco. Ha dejado una marca indeleble en la escena musical con sus casi 27 años de trayectoria.

Con un estilo lírico que aborda el amor, el desamor y las complejidades internas de la vida. La banda ha resonado profundamente con su audiencia. Su música, cargada de emociones y reflexiones, los ha llevado a México en cuatro ocasiones, donde se han consolidado como una banda de culto. Además, han visitado Uruguay y Chile.

Quebraditos ha recorrido de Norte a Sur, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, llevando sus melodías y su mensaje a cada rincón de la Argentina.