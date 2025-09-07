Lali tendrá su documental en Netflix

"La que le gana al tiempo" es el nombre del documental que tendrá a Mariana "Lali" espósito como protagonista y podrá verse en la plataforma de streaming Netflix.

El anuncio lo realizó la mismísima Lali en la previa del show de este sábado en el estadio de Vélez con un particular video que la muestra realizando patinaje artístico de pequeña y tras realizar un ffw se la puede ver con el look con el que abre su show "No vayas a atender cuando el demonio llame" que la trajo a Mar del Plata en el mes de junio.

Si bien aún no hay una fecha confirmada, la tipografía utilizada y el sonido del clip dejó entrever que estará disponible en la plataforma de streaming Netflix.

Según había adelantado la propia jurado de La Voz, no se trata de un documental novelado, sino que se centrará en su trayectoria y estará muy enfocado en la música.

Si bien se espera que salga este año, aún no tiene fecha de lanzamiento y la popstar argentina aseguró que se centrará en el disco "Lali", anterior a "no vayas a atender cuando el demonio llama" y en el camino que emprendió desde el Luna Park en adelante.