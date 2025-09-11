"Me puso el arma en la cabeza y se rió": el escalofriante relato de una compañera de la alumna que disparó en la escuela

El departamento de La Paz, dentro de la provincia de Mendoza, fue escenario ayer del hecho de violencia escolar más extremo registrado en la provincia. Una alumna de 14 años llevó un arma a la escuela Marcelino Blanco y desató una coyuntura de pánico que duró alrededor de 5 horas. La menor apuntó contra compañeros, realizó varios disparos al piso y deambuló por el colegio con la pistola entre sus manos, mientras alumnos y docentes se ocultaban aterrorizados.

Una de las estudiantes que presenció el hecho fue Nicol, quien relató cómo fue el terror que les tocó atravesar. “Salimos al primer recreo, que fue para ir a desayunar, y después volvimos a las aulas. Ella entra al baño y ahí cargó el arma. Largó el primer tiro y yo me agaché, no sé para donde disparó porque no la vi", aseguró la joven. Posteriormente, advirtió que entró al aula para contarle a una de las profesoras sobre la situación.

"La Policía llegó y desde las ventanas nos pedían que nos agacháramos", agregó la adolescente, quien remarcó que la educadora los instó a mantener la calma y quedarse callados. Un rato después, les abrieron los portones para que pudieran cruzar por una finca: allí fue cuando pasaron por el momento más complicado. "Ella se me paró adelante, me puso el arma en la cabeza y se rió. La bajó y disparó. Yo seguí corriendo, llegué al hospital y me desmayé", añadió.

La agresora, que efectuó tres disparos, entregó el revólver a las autoridades y fue trasladada a un hospital, mientras que la Justicia sospecha que sufría bullying. La menor acudió al establecimiento en la mañana de este miércoles con una 9 milímetros que pertenece a su padre, quien es comisario retirado de San Luis. Por lo pronto, no hubo heridos, al tiempo que sus compañeros permanecieron resguardados en las aulas a la espera de que se normalizara la situación.