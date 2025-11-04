Insólito: amenazaron a un delivery con un arma para robarle dos cajas de milanesas y papas fritas

Un insólito hecho delictivo conmocionó a la ciudad Puerto Madryn durante el fin de semana, cuando una pareja fue detenida tras amenazar con un arma de fuego a un repartidor de delivery para robarle un pedido de comida. El increíble botón fue dos cajas de milanesas, una caja de papas fritas, una gaseosa y un tupper con gelatina. El episodio ocurrió luego de que el Centro de Monitoreo alertara a las fuerzas de seguridad sobre un robo con arma de fuego cometido por dos personas que huyeron en una motocicleta.

Un móvil policial, posteriormente, logró localizarlos y se inició una persecución que culminó en una vivienda, donde ambos fueron reducidos. Según informaron, uno de los sospechosos arrojó una mochila antes de ser detenido. En su interior se hallaron los alimentos sustraídos, confirmando la denuncia del repartidor.

La víctima relató que una mujer lo había contactado para realizar un pedido y que, al llegar al domicilio, lo esperaba en la vereda. En ese momento apareció un hombre desde detrás de un poste de luz y lo amenazó con lo que parecía ser un arma de fuego. Tras el asalto, ambos escaparon en la motocicleta con el pedido completo. Durante las pericias, personal de Sustracción de Automotores constató que la moto presentaba la numeración adulterada.

Por lo pronto, el número de cuadro no coincidía con el del motor y además registraba un pedido de secuestro desde 2022. Por disposición de la funcionaria fiscal de turno, la menor de 17 años fue entregada a sus padres, mientras que el joven de 22 años permanece aprehendido a la espera de la audiencia de control de detención.