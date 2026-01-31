Peligro en la playa: detienen a una chica de 19 años que andaba armada en Punta Mogotes

Una joven de 19 años que portaba un arma de guerra fue aprehendida el sábado en el complejo Punta Mogotes y quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

A partir de un llamado al 911 personal abocado al Operativo De Sol a Sol llegó al balneario 13 de Punta Mogotes donde redujo a la mujer que tenía en su poder una pistola marca Bersa, calibre nueve milímetros con la numeración suprimida y cinco proyectiles sin percutar.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría quinta, el fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de causa por tenencia ilegal de arma de guerra.

La imputada, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojada en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.