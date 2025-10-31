Huyeron de la policía con un arma cargada y cocaína: tiene 17 y 18 años

Un joven de 18 años y un adolescente de 17 que el jueves a la noche salieron corriendo cuando vieron personal policial en la zona del puerto fueron aprehendidos antes de que pudieran esconderse en un asentamiento: en su poder hallaron siete envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un revólver calibre .32 con municiones.

Fueron efectivos de la comisaría tercera quienes intentaron identificar a los dos sujetos en la zona de Magallanes y Pescadores, pero notaron que salieron corriendo hacia un asentamiento ubicado en la zona.

Uno de los aprehendidos tiene 18 años.

En poder del adolescente secuestraron el arma con las municiones, mientras que el mayor tenía cerca de 50 mil pesos, los envoltorios con cocaína y un celular.

El fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó la formación de causa para el menor por portación de arma de fuego de uso civil y su traslado al Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán. La fiscalía de Estupefacientes ordenó que el mayor sea notificado de causa penal y se le otorgue la libertad.