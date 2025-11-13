Allanaron al pastor acusado de matar a un perro y secuestraron un arma de aire comprimido

El arma secuestrada será peritada a la espera del resto de las actuaciones ordenadas por la Justicia.

El avance de una investigación por la denuncia que un matrimonio al que le mataron el perro hizo a través de 0223 la semana pasada derivó en la realización de un allanamiento en la casa del acusado, donde secuestraron un rifle de aire comprimido y cinco balines.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que tras el aval del Juez de Garantías Gabriel Bombini, personal de la Comisaría Quinta allanó la casa de un hombre en Fleming casi Lebensohn al que denunciaron como el autor del ataque que mató al perro “Tenis” de una familia domiciliada a pocos metros del lugar.

El hecho ocurrió el viernes pasado y el pastor evangélico habría matado al perro porque le rompía las bolsas de basura.

En el operativo que se hizo a pedido de la fiscalía a cargo de Carolina Castañeda notificaron al hombre de 42 años de una causa por daño, aunque no tomaron ninguna medida restrictiva de la libertad. “Se le comunicó el dictado de una restricción de acercamiento para con el denunciante y su grupo familiar”, agregaron.

El viernes pasado se vivieron momentos de suma tensión en el barrio San Martín, cuando un grupo de vecinos acusó a un pastor evangélico de asesinar a un perro. Según el testimonio de los denunciantes, el hombre habría atacado al animal porque -según él- rompía las bolsas de basura que dejaba en el canasto.

“Me mató el perro de una puñalada. Es un perro chiquitito. Después se hace el hijo de Dios”, se escucha decir a la vecina en las imágenes de los videos que compartieron. Sin embargo, en la denuncia se expresa que el agresor habría dicho: "Le di un tiro".

