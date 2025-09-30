Agredió a la pareja y descubrieron que tenía un arma “tumbera” abajo del colchón

Un hombre de 49 que insultó y agredió a la pareja en su casa del barrio General Pueyrredón quedó aprehendido tras descubrir que ocultaba bajo el colchón de su cama un arma “tumbera”.

Este martes, minutos después de las siete de la mañana, personal del Comando de Patrullas arribó a la vivienda donde una mujer de 39 años denunció que había sido agredida verbalmente por su pareja y que el hombre poseía un arma de fuego.

Los efectivos hallaron un arma tipo “tumbera” bajo el colchón de la cama por lo que labraron actuaciones por el delito de Tenencia ilegal de arma de guerra.

Tiene 49 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso su traslado a Tribunales para prestar declaración.