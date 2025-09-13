Cuenta DNI de septiembre: ¿vuelve hoy el descuento en carnicerías?

Cuenta DNI ofrece dos veces durante el mes de septiembre su clásico descuento en carnicerías y pescaderías.

El descuento de Cuenta DNI en carnicerías y pescaderías es uno de los más esperados por los más de 10 millones de usuarios que tiene la billetera virtual del Banco Provincia. Y durante este mes, vas a poder utilizar este beneficio que fue confirmado por duplicado para septiembre 2025.

Cuenta DNI confirmó que el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas estará vigente durante el mes otra vez dos veces. De esta manera, se repetirá la chance que hubo durante este mes de poder utilizar dos veces el descuento y ahorrar por duplicado.

Durante el mes, el descuento estará vigente los sábados 6 y 20 de septiembre, es por eso que este sábado 13 no vas a poder aprovechar el descuento en los comercios de esos tres rubros adheridos a Cuenta DNI en toda la provincia de Buenos Aires.

El descuento sigue siendo de 35% en comercios del rubro Carnicerías, granjas y pescaderías adheridos con un tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos. Y volverá a estar vigente

Además, este sábado están vigentes tres beneficios del 40%, el de Ferias y Mercados Bonaerenses (todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona), el de Garrafas (todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes, que equivale a $30.000 en consumos) y el de Universidades (todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana por persona). También hay beneficios en la cadena ChangoMás (20% de jueves a sábados sin tope de reintegro y con devolución en el acto).

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025

Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.