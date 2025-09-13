Detuvieron en Playa Serena a prófugo en causa por abuso sexual agravado

El hombre de 30 años fue detenido en un barrio del sur de Mar del Plata.

Un operativo de control de motos en Playa Serena terminó con la aprehensión de un hombre de 30 años que era buscado por la Justicia en una causa por abuso sexual agravado.

Efectivos de la comisaría decimotercera interceptaron en calle 435 y 8 una moto Baja Rouser 200. Si bien el rodado no tenía impedimento legal alguno, al identificar al conductor confirmaron la vigencia del pedido de detención hecho por un Juzgado de La Matanza.

Tenía un pedido de captura nacional e internacional activa

por Abuso sexual con acceso carnal reiterado calificado por la convivencia preexistente con menor de dieciocho años en concurso ideal con corrupción de menores agravada”, señalaron autoridades policiales.

se dispuso quede alojado en el asiento de la Dependencia hasta el día siguiente

Se mantuvo comunicación con el Juzgado interviniente, ordenando se notifique de la formación causa al imputado yen virtud de llevarse a cabo indagatoria por videoconferencia.