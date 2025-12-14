Deportivo Norte sufrió, resistió y avanzó: clasificación épica en Olavarria

El equipo de Mauricio Di Martino sufrió hasta el final, tuvo que llegar a los penales para avanzar a la siguiente ronda ante Embajadores.

Deportivo Norte cayó 2-1 ante Embajadores en el partido de vuelta, pero mostró carácter en el momento decisivo y se impuso 3-1 en la tanda de penales para sellar su clasificación a los cuartos de final del Torneo Regional Amateur. En un duelo cargado de tensión, el equipo aurinegro supo sufrir y terminó celebrando en terreno rival.

Desde el arranque, el conjunto local salió decidido a imponer condiciones, apostando a los pelotazos largos y a la pelota parada. A los 6 minutos, tras un centro desde la izquierda, Moro ganó en el área, aunque su cabezazo se fue increíblemente lejos del arco. El dominio de Embajadores era claro y sostenido.

El asedio tuvo su premio a los 9 minutos, cuando el local logró igualar el global. Tras un córner desde la derecha, la pelota quedó suelta en el área y, luego de varios rebotes, Di Carlo la empujó al fondo de la red. La jugada terminó con toda la defensa de Norte y el arquero Zapata reclamando una supuesta infracción que el árbitro desestimó.

Sin embargo, Norte respondió con eficacia en su primera llegada. Un tiro libre desde la izquierda ejecutado por Mascetti encontró una mala salida del arquero local y, tras la disputa entre Miori y los centrales, la pelota terminó dentro del arco para el 1-1 parcial. Con el correr de los minutos, el aurinegro se fue adaptando al campo de juego y emparejó el trámite, incluso rozando el gol sobre el cierre del primer tiempo con un remate lejano de Astiz que pasó apenas por arriba del travesaño.

En el complemento, Norte casi golpea de entrada con otro remate de Mascetti que Rizzi contuvo de muy buena manera. A diferencia de la primera mitad, el segundo tiempo fue más cerrado y con pocas situaciones claras. Recién a los 35 minutos Embajadores encontró el 2-1, con un remate de Pino que parecía controlable, pero que picó mal y sorprendió a Zapata, que ya se había arrojado hacia su izquierda.

Así, el equipo marplatense avanzó a los cuartos de final del Torneo Regional Amateur donde se enfrentará ante Racing de Olavarria que viene de eliminar a Atlético Mar del Plata.