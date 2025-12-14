La familia de Lucía Pérez convocó una marcha contra la libertad de Offidani

La marcha será el 17 de diciembre en Tribunales. Foto: archivo de 0223.

La familia de Lucía Pérez, la adolescente abusada y asesinada el 8 de octubre del 2016, vuelve a estar en alerta por el pedido de libertad condicional de uno de los implicados en la causa.

La novedad fue dada a conocer por la Campaña Nacional Somos Lucia Pérez, la Asociación Civil que busca prevenir las violencias de género y acompañar a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia.

"Vamos a rechazar el pedido de libertad condicional de Juan Pablo Offidani, uno de los tres acusados por el femicidio de Lucía", expresaron en las redes sociales oficiales de la organización.

El 15 de octubre de este año, la defensa del condenado a una pena única -no firme aún- de 15 años de prisión como partícipe secundario del abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes de la joven, había solicitado la excarcelación en términos de libertad condicional y aplicación de estímulo educativo.

La defensa sostuvo entonces que desde septiembre de 2025 ya reunía el requisito temporal de acceso porque está detenido hace nueve años.

En el marco del nuevo pedido, la familia, amigos y ongs convocaron a una movilización el próximo 17 de diciembre a las 11 en la sede de Tribunales (Brown y Tucumán).

invitamos a que nos acompañen

"El caso de Lucía se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género en todo el país. Ahoraa decir que no a esta liberación", convocaron.