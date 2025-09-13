Denuncian a una mujer que vende turnos para el Higa y luego de cobrar, bloquea a las víctimas

La mujer vende los turnos a través de páginas de Facebook y usuarios de WhatsApp.

No es la primera vez que sucede y, aunque las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) han hecho lo imposible junto con investigadores de la Policía bonaerense para desbaratar estas bandas, siguen proliferando los delincuentes que venden turnos desde la ilegalidad.

Esta vez, una vecina de Mar del Plata denunció a 0223 que una persona (quien ella presume, es trabajadora del nosocomio) intentó venderle turnos de atención a especialidades, a pesar de que la institución es pública y el acceso es gratuito.

A través de una página de Facebook denominada "Turnos Mdq", con la imagen del Higa, la mujer recibe mensajes y luego los deriva en un número de WhatsApp bajo el seudónimo de "Turno medicación".

“Es necesario que se denuncie a esta chica que vende los turnos del hospital y cuando le depositan, le bloquea a la gente. Es injusto porque no hay turnos y ella se aprovecha”, relató la víctima, quien se comunicó con este medio para visibilizar el caso.

Según el testimonio de Juana, la mujer acusada utiliza distintos nombres para concretar las operaciones y luego desaparecer. “A mí me cobró y me bloqueó. Cambia de nombre para estafar a la gente. Tengo comprobante de pago”, aseguró la denunciante.

La vecina afirmó que la persona señalada trabajaría en el propio hospital, lo que facilitaría la maniobra. “Hace que vende los turnos para estafar a la gente”, agregó.

Cómo evitar estafas

Si bien los turnos pueden demorar más tiempo del deseado, desde el Higa aconsejan siempre tener paciencia y nunca abonar por ninguna de estas operaciones, ya que las citas son gratuitas en la institución sanitaria.

De hecho, el hospital lanzó este año una nueva modalidad para mejorar el acceso al sistema. Todos los primeros días hábil de cada mes, a través del número 2235700933, cualquier paciente con su orden puede pedir su turno. Agendando ese número, también se tiene acceso al canal de WhatsApp donde se obtiene información.

Además, de lunes a viernes de 7 a 13 se puede llamar al 0800-999-1085 de forma gratuita.