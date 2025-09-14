Alvarado sigue en caída libre: El "Torito" se vuelve del sur con las manos vacías

El equipo de Marcelo Vázquez cayó en el sur y aumentó su estado crítico con respecto al descenso a solo tres fechas del final del campeonato.

Alvarado tuvo una tarde complicada en Madryn y cayó 1-0 ante el líder del campeonato por la fecha 31 de la Primera Nacional 2025.

La primera media hora del encuentro tuvo el dominio de la pelota de los dirigidos por el "Tano" Gracian pero no tuvieron las mejores situaciones para abrir el marcador a su favor.

En el minuto 33 llegó la más clara del partido cuando el local se aproximó al arco del "Torito" uno de los atacantes remató al arco y la pelota impactó en la mano de Cristian Gorgerino por lo que el árbitro del encuentro cobró el penal. En la jugada siguiente, Bruno Pérez cruzó el remate, venció a Goméz Riga y puso a Deportivo Madryn 1-0 arriba en el marcador.

En los últimos pasajes de la primera parte, el elenco del sur del país tuvo la chance de ampliar la ventaja con algunas pelotas paradas pero finalmente no lo consiguió y se fue al entretiempo con tan solo un gol de diferencia.

En la segunda parte, a los 49 minutos llegó la más clara del equipo de Vázquez en los pies de Ardiles que llego al área solo y remató de volea pero la pelota se fue pegada al palo.

En la continuidad de la segunda parte, el conjunto marplatense no tuvo muchas ideas, recayó mucho en los centros al área que prácticamente no complicaban a la defensa del equipo de Madryn.

Finalmente Alvarado no consiguió empatar el encuentro y se vuelve a Mar del Plata con las manos vacías. El momento del equipo de Marcelo Vázquez es crítico ya que apenas sacó cinco puntos de 24 posibles y no logra anotar un gol desde hace un mes. Además con este resultado se mantiene con 29 unidades a dos puntos de Arsenal y tres de Güemes (el equipo que se estaría salvando).

El próximo fin de semana el elenco marplatense recibirá en el José María Minella a Los Andes y necesitará sumar de a tres si o si para ilusionarse con la permanencia.

Fotos: Prensa Deportivo Madryn