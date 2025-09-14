¿Llueve en Mar del Plata? El clima para el último domingo del invierno

Algunos vestigios de calor y la compañía por momentos del sol, como lo ocurrido en el pasado sábado, anticipan la primavera. Pero todavía falta una semana para su llegada y el invierno resiste: este domingo hay viento sur y podría llover.

La máxima temperatura llegará a los 17°, según el Servicio Meteorológico Nacional, ente oficial que no prevé lluvias. Aunque diferentes sitios especializados marcan una leve probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Por la mañana, la neblina se entremezcló con la baja sensación térmica producto del viento, y la temperatura llegó a la mínima de 6°. Sin embargo, todavía con cielo mayormente nublado, las condiciones mejorarán hacia la tarde.

Para el resto de la semana, se pronostican jornadas similares, destacándose el día martes con una máxima de 18°. La constancia de cifras tales como las de este domingo o la del martes invitan a pensar que la primavera, efectivamente, está cerca.