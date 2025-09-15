Lo echaron en un partido de veteranos, se sentó en el banco y apuñaló a un rival en la nalga

Un cruce a destiempo, un partido trabado, discusiones y una tarjeta roja. Así transcurrió un partido de la Liga de Futbol Amateur de Veteranos de Mar del Plata que terminó cuando el jugador expulsado reingresó al campo de juego y apuñaló a uno de los rivales.

El hecho se registró el sábado a la tarde en las canchas de la villa deportiva del Centro Gallego donde se disputaba una nueva fecha de esa liga. Tras el pitazo final del árbitro y con el 1 a 1 consumado, el jugador expulsado durante el partido reinició la discusión con algunos rivales y apuñaló a uno de ellos en la nalga.

Sucedió en la villa deportiva del Centro Gallego.

Tras el ataque el agresor escapó del lugar mientras que el herido fue trasladado en un auto particular al Hospital Privado de Comunidad. Allí confirmaron que sufrió una herida cortante, le dieron varios puntos de sutura y en horas de la noche recibió el alta médica: luego fue a la sub comisaría Parque Hermoso donde hizo la denuncia pertinente.

Una de las personas que estaba en el lugar le contó a 0223 que el ataque tomó a todos de sorpresa. “El partido había terminado y el agresor que había ido a su auto tras la expulsión volvió, se metió en la cancha y le dio un puntazo al hombre para luego darse a la fuga”, contó.

Fue trasladado al HPC.

“Vas a jugar, a tratar de pasarla bien y un limado casi arma un desastre. La verdad que no lo podemos creer”, relató el hombre que agregó que aportaron los datos del auto en el que se fue el sujeto para lograr aprehenderlo.

Las actuaciones que hizo personal policial fueron remitidas a la fiscalía de Resolución Temprana de Conflictos Penales.