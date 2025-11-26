Un preso fue apuñalado en la cárcel de Batán y se encuentra grave

Un interno de la Unidad Penal N°44 de Batán fue apuñalado este miércoles después de una pelea que tuvo con otros presos en su celda. Fue hospitalizado y se encuentra internado en grave estado.

Fuentes oficiales indicaron a 0223 que el incidente se registró a media tarde cuando, en circunstancias que son materia de investigación, el interno de 28 años - identificado como Julián Martín Cisneros Chipi, fue apuñalado en el cuello y en el pómulo derecho.

Como consecuencia, la víctima fue trasladada en una ambulancia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), a donde ingresó "consciente no lúcido". Al momento, se encuentra en estado reservado.

El ataque tuvo lugar en el interior de la celda que ocupa en la cárcel de Batán después de protagonizar una pelea con sus pares.

En el caso tomó intervención el fiscal Carlos Russo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) N°7, en el marco de una causa por el delito de lesiones.

NOTICIA EN DESARROLLO.-