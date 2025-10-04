Estaba en la plaza y le dieron una puñalada en el pecho

Un hombre de aproximadamente 30 años fue apuñalado el sábado a la tarde en el barrio Belgrano y algunos allegados debieron trasladarlo en un auto particular al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde permanece internado.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró en la zona de Carmen de las Flores y Tripulantes del Fournier, en una de las esquinas de la Plaza Soler. “Recibió al menos un puntazo en el tórax, lo encontraron tirado y lo llevaron de inmediato a la guardia”, dijeron las fuentes consultadas.

“Ingresó inconsciente, pero de acuerdo a los primeros datos que trascendieron estaría fuera de peligro”, agregaron.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría undécima serán remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Constanza Mandagarán.