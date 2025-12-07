Trágico episodio en La Costa: un hombre de 38 años murió y hay un detenido

Nueva Atlantis es una de las localidades menos habitadas de partido de La Costa.

Madrugada de domingo trágica en el partido de La Costa donde un hombre de 38 años, identificado con el nombre de Carlos Rueda, fue hallado sin vida con una herida en el pecho en la vía pública de la localidad costera de Nueva Atlantis. Tiempo después la policía procedió a la aprehensión de un sospechoso en la cercana ciudad de San Bernardo.

Según detalla el medio local Opinión de La Costa, el hecho sucedió en calle La Marejada, entre Gatito e Ingenieros, donde Rueda fue encontrado con una aparente herida de arma blanca en la zona del tórax.

A partir de testimonios que refieren a una confrontación de Rueda con otro hombre, la policía comenzó a investigar el hecho como un posible homicidio y se convocó al área de científica para las pericias pertinentes.

En consecuencia del relevamiento realizado por las cámaras de seguridad, las fuerzas de seguridad bonaerenses lograron tiempo después la detención de un sospechoso a pocas horas del suceso.

El presunto homicida había escapado del lugar del crimen en una camioneta de color blanco y modelo antiguo. Cerca de las 3:40, los investigadores localizaron y aprehendieron a un sujeto de 46 años, quien fue encontrado caminando por la intersección de General Madariaga y Querini, en la localidad de San Bernardo.

Según fuentes oficiales, las autoridades aún buscan la camioneta utilizada en la fuga y el elemento cortante que habría sido empleado en el hecho.