Mataron a un hombre a puñaladas y detuvieron al presunto asesino en San Bernardo

Encontraron muerto a un hombre de 38 años con aparente herida de arma blanca en el tórax en la localidad bonaerense de Nueva Atlantis, en el Partido de La Costa. La víctima fue identificada como Carlos Daniel Rueda, quien habría sido asesinado en una confrontación en la vía pública en el barrio La Marejada, y por el hecho fue demorada una persona.

De acuerdo con El Mensajero de La Costa, en las primeras horas de este domingo denunciaron una pelea en La Marejada entre Gatito e Ingenieros, y al llegar al lugar, efectivos policiales y personal médico constataron la muerte del sujeto.

La Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de La Costa tomó intervención inmediata, recabando testimonios, relevando cámaras de seguridad y organizando, junto al Grupo Táctico Operativo, la búsqueda del presunto agresor, quien habría escapado en una camioneta blanca.

Mediante esa investigación, cerca de las 3:40 los investigadores localizaron y aprehendieron a un hombre, identificado bajo las iniciales DAP, de 46 años, quien fue encontrado caminando en la intersección de las calles General Madariaga y Querini, en San Bernardo.

Por su lado, las autoridades aún intenta dar con la camioneta utilizada en la fuga y el elemento cortante que habría sido empleado en el hecho. En paralelo, se esperan los resultados de la autopsia y los peritajes de Policía Científica.