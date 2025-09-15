Revelan qué pasó entre Thiago Medina y Daniela Celis minutos antes del trágico accidente

Tras la más reciente actualización sobre el estado de salud del ex Gran Hermano, que mostró una “leve mejoría” en las últimas horas, salió a la luz que instantes previos al grave accidente de tránsito ocurrido el viernes en Moreno había mantenido una discusión con Daniela Celis.

“Thiago había salido de la casa de Daniela. Habían tenido una especie de discusión. Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, reveló Walter Leiva en Puro Show (El Trece).

Con el correr de los minutos y sin noticias por parte de su hermana -con quien convive- de que haya alcanzado destino, la propia "pestañela" realizó llamados varios al celular de su expareja. Aunque durante minutos no obtuvo respuesta, finalmente alguien atendió y le comunicó lo sucedido.

Según informó el periodista, Thiago Medina ingresó en un hospital del partido de Moreno, donde al reconocerlo llamaron a la funcionaria municipal Romina Urigh, que también participó en el ciclo de Gran Hermano 2022, para comentarle que no lograban desbloquear el teléfono y tampoco obtenían ningún contacto para dar aviso del accidente.

“Entonces ella levanta el teléfono, llama a Daniela y Daniela la atiende llorando porque ya se había enterado de lo que había pasado”, relató acerca de la triste secuencia de hechos.

Qué se sabe acerca del estado de salud de Thiago Medina

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras un accidente en moto en la localidad de Francisco Álvarez. El joven de 22 años sufrió fracturas y politraumatismos que comprometieron gravemente su estado de salud.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó este domingo 14 de septiembre que Medina continúa en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado, aunque con leves signos de mejoría en comparación con el día anterior.

En paralelo, su expareja, Daniela Celis, es quien comparte las novedades a través de redes sociales. En su último mensaje, se mostró esperanzada y destacó que Thiago registra una leve evolución, aunque aclaró que la situación sigue siendo delicada y pidió mantener las oraciones y cadenas de energía positiva por su recuperación.