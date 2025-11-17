Banco Provincia sortea entradas para ver a Miranda: cuándo y dónde es

La billetera digital Cuenta DNI lanzó un nuevo sorteo destinado a su comunidad de usuarios: entradas para el show de Miranda!, que se presentará el viernes 28 de noviembre en el Hipódromo de La Plata como parte del ciclo Noches Capitales.

Para participar, las personas usuarias deben ingresar al banner del sorteo dentro de la app y completar la inscripción antes de las 23.59 del miércoles 19 de noviembre. El sorteo se realizará el jueves 20 y los ganadores serán anunciados en las redes sociales oficiales de Banco Provincia.

Además del sorteo, la banca pública bonaerense mantiene beneficios especiales para su clientela: quienes utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Provincia pueden acceder a 4 cuotas sin interés en la compra de entradas para más de 30 shows programados hasta fin de año. Entre ellos, se destacan presentaciones de Catupecu Machu, Guasones, La Delio Valdez, La Mona Jiménez, entre otros artistas.

Con estas iniciativas —entre sorteos y financiamiento sin interés— Banco Provincia continúa fortaleciendo su presencia en la agenda cultural de la región y ofreciendo oportunidades para que más personas puedan acceder a espectáculos de primer nivel.