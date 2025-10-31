Quién es Meri Deal, la cantante de Toco para Vos que fue vista muy cerca de Franco Colapinto

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto vuelve a protagonizar los titulares de los portales de espectáculos, luego de ser captado por papparazzis en una situación comprometedora con Meri Deal, la excantante del grupo musical uruguayo de cumbia pop "Toco Para Vos".

En el programa "LAM" de América TV, el panelista Pepe Ochoa mostró las imágenes exclusivas del encuentro entre la joven uruguaya y el argentino, y además dio detalles de lo sucedido en un club nocturno en México.

“Franco Colapinto corrió en México, hizo su carrera, hicieron un cierre del ciclo, una fiesta. Fue el domingo que pasó. Ella se apersonó, entraron, obviamente estaban el VIP” explicó.

En el programa de Ángel de Brito mostraron el primero de dos videos, donde se puede ver el coqueteo inicial que ocurrió entre ambos jóvenes. “Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá, arrancaron medio timidones. Pero los terminaron. Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera”, ironizó Ocho.

En las segundas imágenes que mostraron en pantalla, se puede ver al piloto y la cantante en una situación mucho más íntima, que finalizó con los dos jóvenes yéndose juntos del boliche “Él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”.

Quién es Meri Deal

María Inés Deal Herrán, más conocida como Meri Deal, nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay.

Se crió en El Pinar, Canelones, rodeada de música y naturaleza, desde chica mostró interés por el canto, el piano, la guitarra y la composición, además, estudió en The British Schools, donde se formó en solfeo, guitarra y piano.

En 2013, mientras todavía estaba en el colegio, su primo Bautista Mascia, actual ganador de Gran Hermano, la invitó a unirse a la banda 'Toco para vos' como vocalista y, con el grupo, alcanzó gran popularidad en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay gracias a hits como “Solo necesito”.

Su carrera solista comenzó en 2019, cuando tuvo la oportunidad de abrir el show de Ed Sheeran en Montevideo. Más tarde, firmó contrato con sellos internacionales, se mudó a Ciudad de México y en 2023 lanzó su primer álbum, Amores Náufragos.