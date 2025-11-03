AC/DC regresa a la Argentina: cuándo y dónde será el show y cómo conseguir las entradas

La banda de rock fundada en Australia por los tres hermanos escoceses anunció un show en River Plate para el 23 de marzo.

AC/DC, la legendaria banda australiana fundada por los hermanos escoceses Malcolm Young, Angus Young y Dave Evans, anunció su regreso a la Argentina luego de 16 años. El show dará lugar el próximo 23 de marzo en el Estadio Mâs Monumental.

Las entradas saldrán a la venta el 7 de noviembre a las 10 hs, únicamente a través de la plataforma All Access, y se anticipa una verdadera avalancha de fanáticos que agoten las parcialidades en cuestión de horas.

El “Power Up Tour”, que ya recorrió Europa, Estados Unidos y Australia, confirmó que medio siglo después el sonido hard rock de AC/DC sigue intacto y encendió la ilusión de los fanáticos sudamericanos ante la posibilidad de su regreso a la región. A través de sus redes sociales, la banda anunció este lunes shows en San Pablo, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

El productor cordobés José Palazzo fue quien despejó los rumores a través de su cuenta de X (ex Twitter). “Confirmado”, escribió al citar una publicación que mencionaba la posible llegada de la legendaria banda a Sudamérica en 2026.

Argentina, una plaza más que especial para la banda

La historia entre AC/DC y el público argentino es puro voltaje. Sus tres legendarias noches de 2009 en el estadio Monumental quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva: fueron tan imponentes que se convirtieron en el material de su DVD Live at River Plate, registro oficial del Black Ice World Tour.

Mágica como en ningún otro lugar del planeta, la conexión entre la banda británico-australiana y los fanáticos locales dio origen a uno de los momentos más recordados en la historia del rock en vivo. El rugido del público, las banderas, el pogo interminable y la energía de Angus Young sobre el escenario consolidaron un vínculo único.

Ahora, más de una década después, el Monumental volverá a vibrar con himnos que marcaron generaciones. El regreso de AC/DC promete una noche épica, cargada de adrenalina, nostalgia y emoción colectiva.