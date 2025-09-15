Se tiró de un cuarto piso, cayó encima de una señora de 83 años y la mató: ahora lo acusan de homicidio

Por más inverosímil que parezca, sucedió: un hombre de 70 años tomó la determinación de suicidarse y se tiró del cuarto piso del edificio donde vivía, pero cayó sobre una mujer de 83 años y sus planes sufrieron un giro totalmente inesperado.

El hombre impactó fuertemente sobre la anciana, quien murió en el acto. Por su lado, aunque con múltiples fracturas, él sobrevivió y ahora la Justicia lo acusa por homicidio involuntario.

Insólito por donde se lo mire, el hecho fue real y sucedió en Baggio, un distrito ubicado en Milán, Italia. La tragedia se consumó en el patio interno del edificio donde vivían ambos. En ese momento, la Francesca Manno regresaba a su domicilio como cualquier otro día.

Inmediatamente un cuerpo médico acudió al lugar en auxilio de la longeva mujer, pero sus esfuerzos fueron en vano. En paralelo, Agentes de los Carabineros de la Unidad Móvil de Radio y de la comisaría de San Cristoforo llegaron y pensaron que se trataba de un doble suicidio, pero más tarde se dieron cuenta que los implicados no tenían nada que ver el uno con el otro.

Tras el accidente, el protagonista del autolesivo episodio fue trasladado al Hospital Niguarda, donde fue internado en estado crítico aunque sin riesgo de vida. Cuando se recupere, deberá enfrentar cargos por homicidio culposo, según informó el Corriere de Milán.