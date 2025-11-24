Taxista chocó contra un muro, se fumó un cigarrillo y se tiró a dormir

Un taxista perdió el control al salir de una estación de servicio en el barrio porteño de Barracas y chocó de lleno contra un muro cercano, en un evento desconcertante dado que no hubo otros vehículos involucrados y por ahora se desconoce si el conductor se había quedado dormido o se encuentra bajo los efectos de sustancias.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en Cortejarena y Vélez Sarsfield, donde se encuentra una estación de servicio. El taxista abandonó el establecimiento pero, en lugar de salir hacia la derecha por Cortejarena, siguió de largo a alta velocidad e impactó con violencia contra el muro perimetral de un terreno ocupado por una antigua casona que se encuentra en venta.

El choque provocó severos daños en el tren delantero del taxi, que además pinchó sus cuatro ruedas luego de subirse al cordón y dar de frente contra el antiguo paredón.

Según replicó C5N, el conductor del taxi permaneció en el interior del vehículo, visiblemente molesto por la situación, aunque sin evidencias claras de alteración de su conducta.

Efectivos de la Policía de la Ciudad determinaron que se quedara en el taxi a la espera de la pipeta y el acta para efectuar el correspondiente control de alcoholemia y poder determinar las causas de este misterioso incidente que mantiene sus causas en la sombra de la incertidumbre.

Pasadas las 9, el hombre intentó dormir, pero luego permaneció utilizando su celular, chateando y enviando audios, presumiblemente contando lo ocurrido o solicitando ayuda, ya que el vehículo quedó inutilizable.