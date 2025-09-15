Vigilante: fue de visita a la cárcel y quiso entrar cocaína dentro de una factura

Un hombre de 24 años que fue de visita al complejo penitenciario de Batán fue aprehendido este lunes tras descubrir que habia ocultado cocaína dentro de una factura.

Fue en el marco de la orden de servicio habitual que personal del Servicio Penitenciario Bonaerense descubrió durante la requisa que el joven intentó ingresar cuatro gramos y medio de cocaína dentro de unas facturas que había llevado.

Tras el test de rigor que confirmó que era droga el elemento hallado, se labraron actuaciones por el delito de tenencia simple de estupefacientes. La causa fue remitida a la fiscalía temática.