Otra vez lo mismo: por segunda vez en 24 horas, una mujer intentó entrar drogas a la cárcel de Batán

Una joven de 22 años fue imputada este viernes en la Unidad Penal N° 15 de Batán tras ser descubierta con droga durante una requisa realizada por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El procedimiento ocurrió en el marco del “Operativo Prevención a la infracción Ley 23.737”, cuando los agentes hallaron entre sus pertenencias diez envoltorios con sustancia vegetal.

Tras el test de orientación, se confirmó que se trataba de marihuana con un pesaje total de 10,7 gramos.

La fiscal de Estupefacientes, Dra. Ledesma, dispuso la formación de causa por “Suministro de estupefacientes agravado en grado de tentativa”. No se ordenó medida restrictiva de libertad para la imputada.