"Dejaron un tendal de deudas": Vorterix Mar del Plata aclaró que no tiene nada que ver con la asociación ilícita vinculada al narcotráfico

Jorge Djoubaili, actual director artístico y comercial de Vorterix en Mar del Plata, despegó categóricamente la gestión actual de la radio y el teatro de cualquier vínculo con la sociedad ilícita de lavado de dinero del narcotráfico que involucró a los hermanos Brian y Waldo Bilbao, quien cayó días atrás en la ciudad de Rosario.

En declaraciones a 0223, Djoubaili relató que su incursión en Vorterix Mar del Plata fue en 2020, durante la pandemia, cuando fue convocado para dirigir la radio que funcionaba en el entonces Teatriz. Su contacto inicial fue a través de Germán Urán, un productor rosarino que manejaba Vorterix en Rosario. Djoubaili enfatizó que nunca conoció a Waldo Bilbao y que solo se cruzó con Brian Bilbao en dos ocasiones. "Yo no sabía que existían. A Brian me lo presentaron como un productor agropecuario medio cholulo del espectáculo, lo que no sabía es que lavaba plata del narcotráfico", afirmó.

Djoubaili confió que años atrás los dueños del teatro rescindieron de forma unilateral el contrato al conocerse los vínculos de los hermanos Bilbao con el narcotráfico e hicieron un nuevo contrato con él y su socio, Enzo Calabrese. "Nosotros no tenemos nada que ver con esa gente", aclaró.

Al quedar al frente de la gestión del teatro, Djoubaili y su socio descubrieron una serie de irregularidades. "Se acumulaban deudas con Sadaic, con artistas que no recibieron sus liquidaciones, y con proveedores. Dejaron un tendal de deudas que tuvimos que cubrir para sostener el teatro y garantizar las fuentes de trabajo", aseveró.

Ante el crecimiento de la sospechas, contactaron directamente al periodista y empresario Mario Pergolini, dueño de la marca Vorterix, quien en agosto de 2023 les reveló que hacía tiempo les enviaba cartas documento sin recibir respuesta alguna.

"Dos años después nos siguen ligando a estos tipos. No tienen nada que ver con la radio y el teatro Vorterix en Mar del Plata ni en Rosario", garantizó al finalizar.