Intentaban entrar a Salta electrodomésticos comprados en Bolivia y Prefectura frenó el contrabando a los tiros

En las últimas horas trascendió una impactante noticia sobre un tiroteo en la frontera de Aguas Blancas, en la provincia de Salta. Se trata de un fuerte operativo de Prefectura para interrumpir el contrabando de electrodomésticos.

Un grupo de personas intentaba ingresar al país mercadería comprada en Bolivia, principalmente electrodomésticos, sin la documentación básica requerida. Encima, era un paso no habilitado de la zona fronteriza salteña.

Según Noticias Argentinas, el grupo “bagayero” fue descubierto por los agentes de Prefectura y desde ese mismo momento comenzó una disputa que fue incrementando sus niveles de tensión hasta que se trenzaron con violencia.

Las imágenes del operativo quedaron registradas en videos filmados por testigos. Allí se puede ver cómo un hombre que transportaba cajas con parlantes se resistió a la detención que intentaba formalizar un prefecto y le arrojó una piedra. Después huyó, perdiendo su documento en el camino, lo que permitió que fuera identificado posteriormente.

Otros integrantes del grupo bagayero reaccionaron de igual forma, arrojando piedras contra un móvil oficial y provocando algunos daños en los vidrios. Fue entonces que el personal de seguridad efectuó disparos disuasivos para recuperar el control de la situación.

No se registraron heridos y los agentes secuestraron 12 parlantes.