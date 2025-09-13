Detuvieron a un narco vinculado a un medio de comunicación de Mar del Plata

Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe, fue detenido durante la noche del último viernes en un departamento céntrico de la ciudad de Rosario tras resistirse hasta último momento al ingreso de las fuerzas especiales. Era parte de una banda que, a través de testaferros, controlaba un medio de comunicación y un teatro de Mar del Plata.

El hombre, de 45 años, estaba en el puesto número tres del listado de más buscados y tenía sobre su cabeza una recompensa de 50 millones de pesos. Según las investigaciones, formaba parte de la organización comandada por su hermano Brian, aún prófugo, dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero a través de diversos negocios legales.

La conexión con Mar del Plata surge a partir de que la banda adquirió —a través de testaferros— la sociedad VTX Rosario, que controla los teatros y radios Vorterix tanto en esa ciudad como en Mar del Plata. Según fuentes de la investigación, en esas salas, los artistas que se presentaban llegaron a cobrar entre tres y cuatro veces más que en otros espacios similares, una maniobra que los investigadores vinculan con el lavado de fondos.

Brian Bilbao, señalado como líder de la organización, además de invertir en locales gastronómicos, concesionarias y empresas de publicidad, fue acusado de coordinar la llegada de cargamentos de cocaína desde Paraguay y Bolivia, que luego eran distribuidos en la región o enviados al exterior por la Hidrovía Paraná.

La caída de Waldo Bilbao constituye un golpe a la estructura, aunque el principal responsable de la organización, su hermano, continúa prófugo y bajo la mira de la Justicia federal.