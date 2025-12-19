Una mujer le iba a comprar un celular usado al vecino y descubrió que filmaba a su hija de 11 años
También reconoció en los videos a la hija de 14 años de una vecina. Lo contó en un grupo del barrio y los vecinos fueron hasta la casa del hombre para quemarla.
La provincia de Santiago del Estero amaneció con una horrorosa noticia: una madre le iba a comprar un celular usado a un vecino de la cuadra y al revisarlo encontró videos de su hija de 11 años.
En las imágenes la mujer también reconoció a la hija de una vecina, de 14 años. Cuando el hombre notó que ella había encontrado esos videos le sacó el teléfono de las manos y salió corriendo.
Pronto todos los vecinos del barrio Textil de La Banda se enteraron de lo ocurrido. Instantáneamente se autoconvocaron a la casa del hombre y la prendieron fuego. Según Nuevo Diario Web el fuego destruyó por completo la vivienda, que al momento del incendio no tenía a nadie en su interior.
Agentes de la Comisaría Nº 15 y personal de los Bomberos Voluntarios de La Banda se hicieron presentes en el lugar y controlaron la situación. La mujer que había descubierto el material debió recibir asistencia médica tras descompensarse. Una vez recuperada, radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría, junto a la madre de la otra menor que aparecía en los videos.
Señales de alerta en niñas, niños y adolescentes
Reconocer a tiempo posibles situaciones de abuso es fundamental para proteger a niñas, niños y adolescentes. Si bien no siempre existen señales evidentes, hay cambios en el comportamiento, en las emociones o en las rutinas de los menores que pueden funcionar como alertas y merecen atención.
Estar informados, observar con cuidado y escuchar sin prejuicios son herramientas clave para que madres, padres y adultos responsables puedan actuar a tiempo y brindar un entorno seguro. A continuación, algunas de las señales de alerta más comunes:
- Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.
- El relato de los menores.
- Lesiones físicas en zona genital.
- Embarazo o infecciones de transmisión sexual.
- Juegos sexuales inapropiados.
- Retraimiento.
- Problemas con el control de esfínteres.
- Depresión.
En caso de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes podés comunicarte al 137 o el 102, las líneas gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También podés consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.
