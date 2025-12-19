Subió casi un 40% el robo de autos en Mar del Plata: días, zonas y modelos más elegidos por los delincuentes

Subió casi un 40% el robo de autos en Mar del Plata: días, horarios y modelos más elegidos por los delincuentes

181 autos en julio, 173 en agosto y 180 en septiembre. Así se llegó al total de 534 automóviles sustraídos en el tercer trimestre en el partido de General Pueyrredón según el informe que dio a conocer el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed).

Dicha cifra supone una suba del 17 por ciento respecto del período abril-junio y, comparado con julio-septiembre del 2024 la suba fue del 38 por ciento. El de 2025 fue el tercer trimestre con más robos de autos en la última década.

Según el CeMAED los miércoles y los sábados fueron los días de más robos y hurtos de autos, mientras que los domingos se registró la menor cantidad de denuncias. El pico horario se dio entre las 19 y las 21, mientras que el segmento que transcurre entre las 16 y las 24 agrupó el 58 por ciento de las denuncias, aunque el horario consignado es aquel en que la víctima advierte el faltante del rodado y no necesariamente el del hecho.

Nuevamente la jurisdicción cuarta –con 88 denuncias- fue la que mayor cantidad de sustracciones tuvo en esos tres meses, seguida por la segunda (71), la decimosexta y quinta (44) y la duodécima (43). En cuanto a los barrios, aquellos con más hechos fueron Bernardino Rivadavia, el área Centro, Don Bosco, Libertad y San José.

La comisaría cuarta registró la mayor cantidad de hechos. Foto: 0223.

Un dato saliente del tercer trimestre que terminó en septiembre y que se conoció a poco más de una semana del cierre del año es que el robo automotor (53%) superó al hurto automotor (47%). “No es habitual, si bien en los últimos períodos se notaba un aumento en la proporción de robos”, señalaron. En 153 de los hechos se mencionó la utilización de armas de fuego y en 22 otro tipo de armas.

En cuanto a las marcas, Volkswagen (100) fue la más sustraída en el trimestre seguida por Fiat (81), Chevrolet (80), Ford (63), Renautl (61), Peugeot (59) y Toyota (36). Los tres modelos más robados fueron el Chevrolet Corsa (36), el VW Gol (31) y el Fiat Palio (26).

En cuanto a las zonas calientes de robo y hurto automotor se destacan las comprendidas por Garay, Saavedra, Bronzini y Jara; Falucho, Alvarado, Santa Fe y Las Heras; y 9 de Julio, Malvinas, Bolívar y Marconi.