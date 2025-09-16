"Estaban poniendo la bandeja y se desprendió": susto en un edificio por dos obreros que cayeron al vacío

Dos hombres, de 52 y 57 años, que trabajan en un edificio de la avenida Independencia al 800 sufrieron un grave accidente laboral. "Escuché el ruido, miro, y en ese momento no pasaba nadie", le dijo Néstor a 0223. "Estaban poniendo la bandeja y se desprendió", agregó el vecino, testigo del hecho.

El tránsito peatonal reducido por el accidente. Foto 0223.

El ingreso al edificio. Foto 0223.

Además, dijo que les preguntó si necesitaban algo y los obreros respondieron que estaban bien. "Vi a uno de ellos con una cosita arriba de la mano, como un raspón fuerte. El otro sí estaba más dolorido, le costó levantarse del suelo. Tenía algunos golpes en la pierna, según decían", completó el testigo.

La panorámica del barrio. Foto 0223.

Al lugar acudieron un patrullero de la policía, Defensa Civil y la ambulancia que atendió por precaución a los heridos. Uno de ellos, quien recibió un fuerte golpe en sus piernas, fue trasladado al hospital. El hecho se registró minutos después de las 9 de la mañana.