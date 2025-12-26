Un peligro: Anmat prohibió equipos médicos de un local de Mar del Plata por riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de distintos equipos médicos y estéticos tras una inspección realizada en un comercio de la ciudad de Mar del Plata, donde se detectaron graves irregularidades sanitarias y productos sin registro oficial.

La medida fue oficializada a través de una disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial, luego de una actuación del Departamento de Control de Mercado del organismo nacional.

Según se detalla en la resolución, el procedimiento se llevó a cabo en un local ubicado sobre calle Castelli al 2500, donde funciona una firma dedicada a la venta de productos de ortopedia, kinesiología y servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Durante la inspección, los agentes constataron que el establecimiento solo contaba con habilitación municipal, pero no tenía autorización sanitaria nacional para fabricar ni comercializar productos médicos.

En el recorrido por el lugar, que cuenta con dos plantas, se detectó stock de productos médicos, equipos en reparación y un taller de servicio técnico. Allí, el personal informó que algunos dispositivos de ultrasonido y magnetoterapia eran de fabricación propia, elaborados en el mismo local, sin ningún tipo de registro ante Anmat.

Además, se encontraron equipos estéticos de alta complejidad —utilizados, entre otros fines, para tratamientos dermatológicos y depilación láser— que no contaban con datos de importador responsable ni registro sanitario, lo que encendió una alerta aún mayor.

Tras dar intervención a otras áreas técnicas, una empresa titular de registros oficiales confirmó que dos de los equipos inspeccionados eran falsificados, presentaban diferencias visibles con los originales y no habían sido importados ni comercializados legalmente en la Argentina.

Desde Anmat advirtieron que el uso de este tipo de dispositivos sin control puede generar riesgos severos para la salud, como quemaduras en pacientes o fallas en los tratamientos, además de poner en peligro al personal que los manipula.

Ante este escenario, el organismo resolvió prohibir en todo el territorio nacional el uso, comercialización y distribución de los equipos involucrados y notificó la medida a las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, con el objetivo de evitar que estos dispositivos sigan en circulación.