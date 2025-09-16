No tan rápido: entró a robar, lo enfrentó la víctima y lo redujeron con los compañeros
El delincuente ingresó a la joyería con un destornillador pero no se esperaba la respuesta colectiva.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Cuando la víctima recibió al ladrón, tuvo unos segundos de zozobras que no se exteriorizaron: parecía tranquilo, o mejor dicho, tieso. Como si ya el hurto estuviese consumado. Pero la procesión iba por dentro y estaba juntando fuerzas para contraatacarlo.
El intento de robo ocurrió este lunes alrededor de las 14:30 en una joyería del barrio Mil Viviendas de la ciudad de Corrientes, cuando un delincuente encapuchado y armado con un destornillador ingresó al local.
Entonces, la víctima lo pensó unos segundos y lo enfrentó. Logró reducirlo sin temor a un puntazo. Al instante, otro empleado salió del depósito y la causa colectiva terminó de armarse cuando los vecinos escucharon los ruidos. También colaboraron para retener al ladrón.
Entre todos lo retuvieron hasta que llegaron efectivos policiales, quienes procedieron a la detención y traslado del sospechoso a la comisaría para quedar a disposición de la Justicia.
