No tan rápido: entró a robar, lo enfrentó la víctima y lo redujeron con los compañeros

Cuando la víctima recibió al ladrón, tuvo unos segundos de zozobras que no se exteriorizaron: parecía tranquilo, o mejor dicho, tieso. Como si ya el hurto estuviese consumado. Pero la procesión iba por dentro y estaba juntando fuerzas para contraatacarlo.

El intento de robo ocurrió este lunes alrededor de las 14:30 en una joyería del barrio Mil Viviendas de la ciudad de Corrientes, cuando un delincuente encapuchado y armado con un destornillador ingresó al local.

Entonces, la víctima lo pensó unos segundos y lo enfrentó. Logró reducirlo sin temor a un puntazo. Al instante, otro empleado salió del depósito y la causa colectiva terminó de armarse cuando los vecinos escucharon los ruidos. También colaboraron para retener al ladrón.

Entre todos lo retuvieron hasta que llegaron efectivos policiales, quienes procedieron a la detención y traslado del sospechoso a la comisaría para quedar a disposición de la Justicia.