Rescataron a una mujer y sus tres hijos cuando eran trasladados desde Mendoza a Mar del Plata en contra de su voluntad

Una mujer y sus tres hijos fueron rescatados cuando eran llevados -en contra de su voluntad- desde Mendoza a Mar del Plata en un micro de larga distancia. La Policía intervino en la frontera de la provincia gracias a la denuncia del hermano de la víctima, quien dio detalles precisos del hombre que los acompañaba.

El procedimiento se activó después del aviso recibido por una llamada y esto agilizó la búsqueda y la detención del presunto responsable que los vigilaba y los acompañaba. El hermano de la mujer contactó a las autoridades para advertir lo que estaba sucediendo con su familiar.

El Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este, junto al Plan Integral de Seguridad Regional de Cuyo, coordinó las provincias limítrofes. Se logró interceptar al micro gracias al control puesto en Desaguadero.

El personal comprobó que las cuatro personas se encontraban en el micro en contra de su voluntad y que la salida de la provincia no contaba con la autorización de la mujer. La Oficina Fiscal de Lavalle Las Heras intervino luego.

El hombre que las acompañaba fue identificado y quedó bajo arresto a disposición de la Justicia de Mendoza. En las próximas horas determinará si existen antecedentes vinculados a él con la mujer y los menores.