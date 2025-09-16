Después de un martes de primavera, qué dice el pronóstico para este miércoles en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anunció los datos del tiempo para las próximas horas en la ciudad y la zona.
Después de un martes primaveral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, habrá un aumento de temperatura.
El miércoles comenzará con niebla y una temperatura de alrededor de 12 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noroeste.
Durante la mañana el cielo estará cubierto con neblina y la temperatura descenderá a los 9 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección pero disminuirá su velocidad a entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la tarde el cielo se presentará nublado, con una temperatura máxima de 21 grados. El viento rotará al este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Hacia la noche el cielo se mantendrá del mismo modo con una temperatura cercana a los 13 grados. Por su parte, el viento mantendrá tanto su dirección como su velocidad.
