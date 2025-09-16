Después de un martes de primavera, qué dice el pronóstico para este miércoles en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un martes primaveral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, habrá un aumento de temperatura.

El miércoles comenzará con niebla y una temperatura de alrededor de 12 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noroeste.

Durante la mañana el cielo estará cubierto con neblina y la temperatura descenderá a los 9 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección pero disminuirá su velocidad a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde el cielo se presentará nublado, con una temperatura máxima de 21 grados. El viento rotará al este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo se mantendrá del mismo modo con una temperatura cercana a los 13 grados. Por su parte, el viento mantendrá tanto su dirección como su velocidad.