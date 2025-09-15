Suben las temperaturas y se abre paso la primavera: el tiempo para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada de martes con buenas condiciones en general y temperaturas que irán en ascenso a pocos días del cambio de estación y la llegada de la primavera.

Tal como sucedió este lunes, la combinación de viento calmo y elevada humedad dará lugar a neblinas matinales. El viento, leve a moderado proveniente del sector norte, podría alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

La buena noticia es que a menos de una semana de la llegada de la primavera las temperaturas irán en ascenso: con una mínima de 8 durante la mañana, la máxima podría llegar a los 19 en una tarde con cielo parcialmente nublado.