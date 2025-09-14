SUPLEMENTOS
Cuenta regresiva para el final del invierno: cómo estará el tiempo este lunes

Con la primavera a la vuelta de la esquina, el SMN anticipa jornadas estables y buen tiempo en la previa del cambio de estación.

14 de Septiembre de 2025 18:23

Por Redacción 0223

PARA 0223

Con aroma a primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones estables y tiempo agradable para este lunes, aunque por la mañana Mar del Plata y la zona estarán afectadas por un fenómeno en particular.

De acuerdo al pronóstico extendido del organismo, para este lunes 15 podría haber neblina en las primeras horas del día que afectaría la visibilidad al conducir. Este fenómeno se debe a la combinación de humedad elevada y vientos calmos.

El cielo estará parcialmente nublado durante la tarde y habrá 0% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura ascenderá desde los 8 hasta los 16 grados a lo largo de la jornada.

El viento rotará del sector Sur al Este y alcanzará velocidades de hasta 12 kilómetros por hora.

