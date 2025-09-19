No para de llover: rige un doble alerta meteorológico para Mar del Plata

Tal como estaba anunciado, este viernes arrancó pasado por agua y para colmo de males, el invierno se despide de Mar del Plata y vuelven las bajas temperaturas para el fin de semana.

La jornada será húmeda, con una máxima que estará en 18 grados. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció un alerta amarilla por tormentas que se extenderá durante toda la mañana. Para la tarde, deja de llover pero rota el viento al sudoeste y vuelve el frío.

El sábado lloverá todo el día pero con mayor intensidad: el SMN estableció otro alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche.

Según el organismo nacional, se esperan bajas temperaturas, que se prolongarán hasta el domingo, además de fuertes lluvias.

El 21 de septiembre, no será primaveral: las mínimas serán de 5 y la máxima solo llegará a los 12. El viento será un condicionante durante todo el fin de semana para una muy baja sensación térmica, ya que se esperan vientos que pueden alcanzar los 50 km/h y el domingo, incluso llegar a los 60 km/h.