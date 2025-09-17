"En las malas mucho más": los hinchas de Aldosivi organizaron un banderazo en apoyo al plantel

De la tribuna al predio. La gente de Aldosivi se moviliza para apoyar al plantel y el nuevo cuerpo técnico.

Todo suma. Aldosivi atraviesa un momento difícil en la Primera División, hundido en la zona del descenso, y sus hinchas decidieron organizarse para brindarle su apoyo en un banderazo que se realizará el jueves a las 16 en el predio deportivo de Punta Mogotes.

La convocatoria surgió a través de las redes sociales y se espera una buena cantidad de hinchas a brindar su apoyo, con el lema "en las malas mucho más".

Mientras, el conjunto de Guillermo Farré continúa con la preparación para otro trascendental encuentro del sábado a las 19 ante Tigre, como visitante, condición en la que el "tiburón" perdió en sus cinco compromisos.

Luego de la última jornada, el conjunto del Puerto quedó en el último puesto de la tabla anual y del descenso junto a San Martín de San Juan, mientras que Talleres de Córdoba está apenas una unidad por encima.

