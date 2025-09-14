Tragedia en el fútbol argentino: dolor en el Club Estrella del Sur por la muerte de uno de trabajadores

El joven preparador físico falleció a los 27 años en un accidente en la Ruta 215. El club lo despidió con un emotivo mensaje.

Una tragedia sacudió al fútbol del ascenso argentino este fin de semana. Joaquín Daguerre, preparador físico del Club Estrella del Sur de Alejandro Korn, perdió la vida a los 27 años tras un accidente automovilístico en la Ruta 215, a la altura del trayecto entre La Plata y Brandsen. La noticia generó un profundo dolor tanto en la institución como en la comunidad deportiva de la región.

El siniestro ocurrió cuando la camioneta EcoSport en la que viajaban Daguerre y otras dos personas despistó y terminó al costado de la ruta en dirección a Brandsen. El impacto fue fatal para Joaquín, quien falleció en el lugar, mientras que los otros dos ocupantes resultaron heridos y recibieron asistencia médica. La justicia investiga el hecho bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas.

La conmoción en el Club Estrella del Sur no tardó en hacerse sentir. A través de sus redes sociales, la institución expresó un sentido mensaje de despedida hacia quien fue parte clave del crecimiento deportivo del equipo. “Fue parte del histórico ascenso de la Primera a la C y dirigió a las categorías 2015 y 2016 que salieron campeones”, destacó el comunicado, recordando con orgullo sus logros en el club.

El mensaje también subrayó su calidad humana y profesionalismo: “Siempre lo recordaremos por su pasión, compromiso y calidad humana. Estrella del Sur abraza a su familia y seres queridos en este difícil momento”. Palabras que reflejan la huella que dejó Daguerre en cada uno de los que lo conocieron.

Mientras tanto, los investigadores intentan determinar las causas exactas del accidente. Una de las hipótesis es que se trató de una maniobra desafortunada del conductor, aunque no descartan la participación de otro vehículo. Uno de los heridos ya se encuentra fuera de peligro, mientras que el otro permanece internado en el Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas.

La pérdida de Joaquín Daguerre enluta al fútbol regional y al Club Estrella del Sur, que lo despide como un profesional ejemplar y un hombre de valores que quedará grabado en la memoria de quienes compartieron con él su pasión por el deporte.