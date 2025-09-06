La frase que llena de confianza a Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine

El futuro del piloto argentino en la Fórmula 1 vuelve a estar en debate tras las declaraciones del asesor ejecutivo del equipo francés.

Flavio Briatore volvió a sacudir el paddock de la Fórmula 1 con una respuesta que dejó más preguntas que certezas sobre el futuro de Alpine. Consultado por la cadena británica Sky Sports sobre quién será el segundo piloto del equipo en 2026, el italiano lanzó una frase que encendió todas las alarmas: “No sé todavía, pero hasta el momento Franco está haciendo un buen trabajo”.

Las especulaciones se dispararon de inmediato. Hoy, esa segunda butaca es propiedad de Franco Colapinto, aunque de manera transitoria. El argentino, que llegó a Alpine en enero tras un paso por Williams, vive una situación llena de incertidumbre en cuanto a su continuidad teniendo en cuenta de que Briatore la semana pasada lo criticó fuertemente pero ahora deja la puerta abierta para su continuidad.

Briatore fue un poco más allá y dejó un guiño hacia el piloto de Pilar: “Al principio le faltó algo de experiencia como todos los rookies, pero en las últimas carreras estuvo más consistente, sin errores. Capaz sea Franco, veremos”.

Mientras el equipo francés anunció en las últimas horas la renovación de Pierre Gasly hasta el 2028, espera alguna noticia Colapinto con respecto a su futuro. En sus ocho carreras con Alpine aún no logró sumar puntos, aunque su rendimiento estuvo condicionado por un monoplaza con problemas de fiabilidad que complicó también a su compañero o el caso más reciente, el de la semana pasada, en el que quedó muy cerca de sumar pero la estrategía no lo ayudó.

La incógnita ahora es clara: ¿seguirá Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en 2026 o Briatore ya planea un reemplazo? Por lo pronto, el joven de 22 años sabe que cada carrera será un examen, y que sus actuaciones en lo que resta de la temporada serán claves para definir su futuro en la Fórmula 1 y la de mañana en Monza puede ser una buena medida.