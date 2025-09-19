Una violenta entradera alteró la paz de un pueblo de la Costa Atlántica: “No queremos vivir con miedo”

Mar de Cobo, ese pueblito ubicado a tan solo 30 kilómetros de Mar del Plata, es reconocido por la tranquilidad de sus playas y la seguridad de todo aquel que lo haya elegido para vivir o vacacionar. Sin embargo, unos recientes hechos de inseguridad alteraron la paz habitual de los vecinos, que solicitan mayores controles por parte de la policía.

Una mujer que el pasado lunes 15 de septiembre sufrió junto a su esposo una violenta entradera, contó a 0223 los detalles de una verdadera pesadilla, que los sacó de la paz habitual que se vive en el pueblo marchiquitense, rodeado de playas y bosque.

En una carta, la vecina relató el momento de horror que debió atravesar cuando desconocidos entraron a su casa, alrededor de las 3 de la madrugada. “Varios robos no públicos con el mismo modo, banda totalmente organizada, encapuchados con pasamontañas, con inteligencia y experiencia. La madrugada del lunes cambió mi vida. Cuatro personas entraron a mi casa a mi dormitorio. Sabían todo de nosotros. Ataron a mi esposo, que es sordo. Me ataron los pies. Rogué que no me ataran las manos para poder calmarlo. Se quedaron más de una hora. Se llevaron todo lo que quisieron”, comenzó contando.

Este viernes, en diálogo con 0223, una de las víctimas de la entradera sostuvo que este hecho, es similar a otros 6 ocurridos durante el año. Y además de haber sufrido el robo de dinero en efectivo, tuvo que soportar violencia por parte de uno de los delincuentes. “Me dijo que tranquilice a mi esposo o lo mataba”,. La pareja, que desde hacía 3 años vivía en Mar de Cobo, debió abandonar su casa, por el duro trauma.

“Mar de Cobo es hermoso, pero vulnerable, desprotegido y olvidado. En segundos, el paraíso se convierte en pesadilla. ¿Por qué los que trabajamos, pagamos impuestos y elegimos este lugar como hogar, tenemos que vivir con miedo?”, lamentó.

En la causa interviene la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita.